Polşalı MMA döyüşçüsü Mateuş Lazovski məşq zamanı həlak olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, 35 yaşlı döyüşçü Tatra dağında məşq zamanı vəfat edib.

Qeyd edək ki, bugünədək Mateuş Lazovski 6 görüş keçirib və 3 qələbə qazanıb.

