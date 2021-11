Tibb müəssisələrində qeydiyyatda olan şəkər xəstələrin sayı 287 min 466 nəfərdir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu həkim-endokrinoloq Xalid Qurbanzadə deyib. O bildirib ki, şəkərli diabet xəstələri mütləq qaydada COVID-19 peyvəndi vurdurmalıdır.

