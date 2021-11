44 günlük Vətən müharibəsi qazisi Əlizadə İslam bu gün səhər saatlarında dünyasını dəyişib.

Bu barədə Metbuat.az-a Vətən Müharibəsi Əlillərinə Kömək İctimai Birliyinin mətbuat katibi Nicat Abbasov məlumat verib.

Ailə üzvlərinin məlumatına görə, İslam Əlizadə ötən gün yatıb və bir daha oyanmayıb. Onun hansı səbəbdən vəfat etməsi isə hələlik məlum deyil.

Qeyd edək ki. İslam Əlizadə 44 günlük Vətən Müharibəsinin iştirakçısıdır. O, Müharibə zamanı ayağından yaralanıb.

Allah rəhmət eləsin!

