Yeni Zelandiyada inanılmaz hadisə baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, qadın evdən çıxarkən iri siçanın hücumuna məruz qalıb. Məlumata görə, yerli sakin çox çalışsa da, evdən çıxa bilməyib. O həmişə evdən çıxmaq istəyəndə siçan hücum edib. Nəticədə qadın polisi köməyə çağırıb. Bildirilir ki, polisin müdaxiləsi nəticəsində siçan zərərsizləşdirilib. Ardınca isə siçan təbiətə buraxılıb.

Yerli mətbuatda “siçan qadını girov götürdü” başlığı ilə verilə hadisə böyük maraqla qarşılanıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.