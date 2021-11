İranda baş verən zəlzələ ilə bağlı Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi ölkəyə başsağlığı verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə nazirliyin tviter səhifəsində paylaşım edilib:

“İranın cənubunda baş verən güclü zəlzələ xəbərindən çox sarsıldıq. Zəlzələ nəticəsində həlak olanların ailələrinə başsağlığı verir, bütün yaralananların tezliklə sağalmasını diləyirik”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.