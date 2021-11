Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko Polşa ilə sərhəddə baş verən gərginliklə bağlı açıqlama verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, onun sözlərinə görə, Belarus qaçqınları geri qaytarmaq üçün səy göstərib. Lakin mühacirləri razı salmaq mümkün olmayıb. Prezidentin sözlərinə görə, qaçqınlar geri qayıtmaqdan imtina ediblər.

Qeyd edək ki, Avropa Birliyi qaçqınların bilərəkdən Polşa sərhədinə daşındığını irəli sürür. İddialara görə, Lukaşenko Avropanın Belarusa qarşı sanksiyalarına belə cavab verir.

