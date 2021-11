Qadınlar arasında Asiya kuboku-2022-nin seçmə mərhələsində keçirilən İordaniya - İran matçında maraqlı hadisə baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, İordaniya Futbol Federasiyası qarşılaşmada iştirak edən İran millisinin qapıçısının qadın yox, kişi olduğu ilə bağlı FİFA-ya şikayət edib. Bu hadisə ilə bağlı sosial şəbəkələrdə də sözügedən qapıçının çadrasının başından açıldığı formada şəkili yayılıb.

