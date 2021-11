Evlərdən oğurluq edənlər saxlanıldı

Bərdə Rayon Polis Şöbəsinə (RPŞ) müraciət edən bir nəfər rayon sakini Arabaçılar kəndində yerləşən özünə məxsus fərdi yaşayış evindən oğurluq edilməsi barədə məlumat verib.

Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin Bərdə regional qrupundan Metbuat.az-a bildirilib ki, məlumat əsasında Bərdə RPŞ-nin əməkdaşları tərəfindən müvafiq araşdırmalara başlanılıb.

Keçirilən əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində oğurluq əməlini törətməkdə şübhəli bilinən həmin kənd sakinləri - Şəhriyar Şahmalızadə və Tural Vəliyev saxlanılıb.

Onların 3 100 manat pul və qızıl-zinət aşyaları oğurladıqları aşkar olunub.

Ş.Şahmalızadənin ətrafında aparılan tədbirlərlə kənd ərazisində yerləşən daha bir evdən də mətbəx əşyaları oğurladığı müəyyən edilib.

Faktla bağlı Bərdə RPŞ-də araşdırmalar davam etdirilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.