Suriya ordusunun və İranın dəstəklədiyi qruplaşmaların Hələb ətrafına hücumu nəticəsində dinc sakinlər həlak olub. Yaralılar var.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə yerli mənbələr məlumat yayıb. Məlumata görə, yaşayış məntəqələri ağır silahlarla hədəfə alınıb. Bildirilir ki, hücumun təşkil edildiyi ərazi İdlib təhlükəsizlik bölgəsi sərhədləri daxilində yerləşir.

Qeyd edək ki, ötən həftə təşkil edilən hücum nəticəsində çox sayda dinc insan həlak olub.

