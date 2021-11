Azərbaycanda əhalinin sayı açıqlanıb.

Metbuat.az Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, 2021-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında əhalinin sayı 28247 nəfər və ya 0,3 faiz artıb.

2021-ci il oktyabr ayının 1-i qədər isə 10 milyon 147 min 380 nəfərə çatıb.

