Lalə Azərtaş 20 kq kökəlib belə oldu - FOTO

"Günlər tez keçsə belə, keçmişin əziz xatirələri daim yaşayır... Hamı bir az dəyişib bu 10 ildə, amma təbəssüm eynidir... Elə bu təbəssümlə də sabahınız xeyir".

Metbuat.az publika.az-a istinadən xəbər verir ki, bu sözləri aparıcı Lalə Azərtaş instaqramda paylaşdığı fotoya yazıb. Zaur və Günay Baxşəliyevlərin toyundan çəkilən foto paylaşan məşhur son 10 ildə 20 kq kökəldiyini bildirib:

"Ən çox da mən, heç bir estetik etdirməsəm də, kilo, kilo, kilo +20 kq kökəlmişəm. Əminəm ki, çoxunuz bir tək məni tanımayacaqsınız".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.