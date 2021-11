Özünə seçdiyi "Bambi Blue" adı ilə sosial mediada məşhurlaşan qız üzünü göstərmədən milyonlar qazanır.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, ailəsinin onu rədd etməsindən ehtiyat edən qız izləyicilərinə üzünü göstərmir. Mavi saçları ilə paylaşımlar edən qızın minlərlə izləyicisi var. Sosial media fenomeni ildə 2.2 milyon sterlinq (təxminən 3 milyon dollar) pul qazanır.

20 yaşlı qızın izləyiciləri onun kim olduğunu öyrənməyə çalışır. Bəziləri ona minlərlə dollar təklif edir.

