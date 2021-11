Ağdamın işğaldan azad olunan Tağıbəyli kəndi ərazisində minaya düşərək həlak olan Ağayev Zaur İsa oğlunun nəşini ərazidən çıxartmaq mümkün olmayıb.

Metbuat.az Trend-ə istinadən bildirir ki, hadisə yerinə cəlb olunmuş mütəxəssislər bunu ərazinin təhlükəli olması ilə əlaqələndiriblər.

