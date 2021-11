Ermənistan ordusunun tanınmış hərbçisi intihar edərək həyatına son qoyub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə jurnalist Elçin Alıoğlu məlumat verib.

Jurnalist intihar hadisəsinin Rusiyada baş verdiyini bildirib: “Ermənistan Silahlı Qüvvələrindəki xüsusi təyinatlı dəstənin “ən tanınmış” mənsublarından olan Gevorq Arustamyan bu gecə intihar edib. İrəvandakı media bu barədə xəbər verməyib. Arustamyan son aylarda Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərində yaşayırdı”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.