Rusiyadan ŞOK: Kosmosdakı peyki raketlə vurdular - ABŞ qəzəbləndi

Rusiya peyk əleyhinə raket sınağını həyata keçirib.

Metbuat.az Trthaber-ə istinadən xəbər verir ki, test zamanı Rusiya öz peyklərindən birini hədəfə alıb. Məlumata görə, raketin və peykin qalıqlarının ətrafa saçılması səbəbilə kosmonavtlar təhlükəsizlik tədbirləri görmək məcburiyyətində qalaraq kapsullarına sığınıblar. Test ABŞ tərəfindən qəzəb və etirazla qarşılanıb.

Dövlət departamentindən bildirilib ki, test zamanı hədəfə alınan peyk 500 iri və yüzminlərlə kiçik parçalara ayırılıb. Açıqlamaya görə, bu kosmosdakı digər peyklər və komsonavtlar üçün təhlükə yaradır.

