“Hazırda koronavirus pandemiyası ilə əlaqədar heç bir sərtləşdirilmiş karantin qaydalarının tətbiqi nəzərdə tutulmur”.

Metbuat.az “report”a istinadən xəbər verir ki, bunu səhiyyə nazirinin birinci müavini, nazir vəzifəsini müvəqqəti icra edən Teymur Musayev deyib.

Onun sözlərinə görə, vəziyyət nəzarət altındadır:

“Hazırda heç bir əlavə tədbirlər düşünülmür”.

