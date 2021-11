Avropa Birliyi Belarusa qarşı sanksiyaları genişləndirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə qərar Avropa Birliyinin Xarici İşlər nazirlərinin toplantısında qəbul edilib. Toplantının yekunlarına dair açıqlama bildirilib ki, müzakirələrin əsas mövzusu Belarusdan Avropa Birliyinin sərhədlərinə daxil olmağa çalışan qaçqın böhranı barədə olub.

İddia edilib ki, bu əvvəlcədən planlaşdırılmış böhrandır. Belarusdan Polşa ilə sərhəddə vəziyyəti gərginləşdirəcək addımlara son verilməsi tələb olunub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.