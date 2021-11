"Əmək Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında" qanun təsdiqlənib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev qanuna dəyişikliyi imzalayıb.

Dəyişikliyə əsasən, “Respublika günü” sözləri “Müstəqillik Günü” sözləri, “Dövlət müstəqilliyi günü” sözləri “Müstəqilliyin Bərpası Günü” sözləri ilə əvəz edilib.

