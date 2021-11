Bu gün respublika üzrə pensiyaçıların ümumi sayı 1 milyon 200 min nəfərdən çoxdur.

Bu barədə Metbuat.az-a Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun İctimaiyyətlə əlaqələr idarəsindən məlumat verilib.

Qeyd edilib ki, bu da respublika üzrə ümumi əhalinin 12%-ni təşkil edir. Yaşa görə pensiyanın orta aylıq məbləği 358 manatdır. Pensiyaçıların 55,5%-ni qadınlar, 44,5%-ni isə kişilər təşkil edir.

