Avropa Birliyinin 2022-ci il üçün büdcəsi müəyyən edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hesablamalara görə, gələn il Avropa Birliyinin ümumi büdcəsində gəlirlər 169,5 milyard avro, xərclər isə 170,6 milyard avro təşkil edəcək. Məlumata görə, Avropa parlamentində aparılan müzakirələr nəticəsində gələn ilin büdcəsi barədə razılaşma əldə edilib.

Xərclər əsasən iqtisadiyyatın bərpa edilməsi, texnologiya və iqlim dəyişikliyi ilə mübarizə sahələrini əhatə edəcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.