Türkiyənin Hakkari vilayətində terrorçulara qarşı yeni əməliyyatlara start verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilir ki, hərbi əməliyyatlara komando, polislər və digərləri daxil olmaqla 1240 hərbçi cəlb edilib. Açıqlamaya görə, axtarışların məqsədi terror təhlükəsini tamamilə aradan qaldırmaqdır. Eren Qış-4 adlı əməliyyatlar zamanı terrorçuların qış düşərgələri hədəfə alınacaq.

