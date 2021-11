​Bakı "Global Health Summit & Awards"a ev sahibliyi edəcək

Tibb və sağlamlıq sahələrinin nümayəndələrinin maraqla gözlədiyi "Global Health Summit & Awards" layihəsinin qala gecəsi 21 noyabr tarixində "Fairmont Baku" otelində baş tutacaq. Sözügedən tədbir ilk dəfə paytaxtımızda təşkil olunduğuna görə, layihə böyük nüfuz və xüsusi rəğbət qazanıb.



"Reputation Inc." şirkətinin təşkilatçılığı və "Millionaire Concept Network" biznes platformasının rəsmi tərəfdaşlığı ilə baş tutacaq. Tədbirdə tibb və sağlamlıq sektorunun həm yerli, həm qardaş Türkiyənin, həm də xarici ölkələrdən olan tanınmış və peşəkar həkimləri, eləcə də bu sektorun nüfuzlu markaları iştirak edəcəklər.

Layihənin əsas məqsədi peşəkar həkimləri və tibb şirkətlərini ictimaiyyətə daha da yaxından tanıtmaq, onların fəaliyyətini qiymətləndirmək və motivasiya verməkdir.

"Global Health Summit & Awards" qala gecəsinin spikerləri Afrika Sağlamlıq Federasiyasının idarə heyətinin sədri, "SF Group" şirkətlər qrupunun rəhbəri Dr. Mohamed El Sahili, Türkiyənin tanınmış və geniş oxucu auditoriyasına sahib olan "SF Group" jurnalının rəhbəri Anıl Taşdemir olacaq.

Qeyd edək ki, maraqla gözlənilən tədbirə Türkiyə, Rusiya, Gürcüstan, Avropa, yaxın şərq və Afrikanın böyük tibb mərkəzlərinin rəsmi nümayəndələri qatılacaqlar.

