Ermənistan Hərbi Hava Qüvvələrinin Gümrüdəki ixtisaslaşmış bazasında partlayış baş verib.



Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Sputnik Armeniya" məlumat yayıb. Partlayış nəticəsində on səkkiz yaşlı oğlan döş qəfəsindən ağır yaralanıb.

Hadisə yerinə gedən təcili tibbi yardım briqadası gəlib. 2003-cü il təvəllüdlü T.U. döş qəfəsinin ağır yarası ilə “Gümrü” tibb məntəqəsinə göndərilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.