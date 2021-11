TƏCİLİ: Ermənistan Rusiyaya müraciət etdi - Bizə kömək edin

Ermənistan Təhlükəsizlik Şurası kömək üçün Moskvaya müraciət edib.

Metbuat.az Tass-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Təhlükəsizlik Şurasının rəhbəri Armen Qriqoryan açıqlama verib. O iddia edib ki, guya Azərbaycan ordusu Ermənistan ordusunun mövqelərinə hücum edib. Müraciətdə bildirilir ki, guya hücum Ermənistanın ərazisində həyata keçirilib.

“Rusiyaya Ermənistan Respublikasının ərazi bütövlüyünü Ermənistan və Rusiya arasında 1997-ci il müqavilə əsasən müdafiə etmək üçün müraciət edirik” - deyə açıqlamada bildirilir.

