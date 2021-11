Medianın İnkişafı Agentliyi media nümayəndələrinə müraciət edib.

Agentlikdən Metbuat.az-a daxil olan müraciətdə deyilir:

“Ermənistan silahlı qüvvələri bölmələrinin tərəfindən dövlət sərhədində törədilən bəzi təxribatlarla bağlı yanlız Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyinin istinad etməyiniz, qeyri-rəsmi mənbələrə müraciət etməməyiniz xahiş olunur”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.