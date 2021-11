Rusiya təsdiq etdi: Kosmosda peyk vurulub

Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi kosmosda sıradan çıxmış peykin raketlə vurulduğunu təsdiq edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, açıqlamaya görə, buna ABŞ-ın etiraz etməsi ikiüzlü davranışdır. Bildirilir ki, test uğurla keçib. 1982-ci ildə kosmosda olan, istifadə müddəti bitmiş peyk uğurla vurulub. Açıqlamaya görə, test etraf üçün təhlükə törətməyib. ABŞ kosmosda belə testlər həyata keçirir.

Kosmosda belə testlər ABŞ, Çin və Hindistan tərəfindən də həyata keçirilib. ABŞ-ın Rusiyanın addımına sərt etirazı qəbuledilməzdir.

