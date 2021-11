“Türkiyə Livan ordusuna dəstəyini davam etdirəcək”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Livanda səfərdə olan Türkiyənin Xarici İşlər naziri Mövlud Çavuşoğlu belə açıqlama verib. O bildirib ki, Ankaranın məqsədi Livanın suverenleyinə dəstək verməkdir. Diplomatın sözlərinə görə, Türkiyənin dəstəyi təkcə hərbi köməklikdən ibarət deyil. Bura humanitar və iqtisadi dəstək də daxildir.

