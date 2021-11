ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri Ann Linde Azərbaycan-Ermənistan sərhədində baş verənlərlə əlaqədar narahatlığını bildirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, bu barədə Tvitterdə məlumat yayıb.

“Ermənistan-Azərbaycan sərhədində baş vermiş insidentlərlə bağlı Minsk Qrupu həmsədrləri dərin narahatlıq keçirir. Tərəfləri dərhal gərginliyi azaltmağa və həll edilməmiş problemlərin həlli üçün addımlar atmağa çağırırıq”, - deyə Linde bildirib.

