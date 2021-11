Ermənistan ordusunun 12 hərbçisi Azərbaycan hərbçiləri tərəfindən saxlanılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin məlumatında deyilir.

Bildirilir ki, onlardan 7-si müddətdən artıq, 5-i isə müddətli hərbi qulluqçudur.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.