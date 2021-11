Türkiyənin tanınmış şair, yazıçı və mütəfəkkiri Sezai Karakoç vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Prezident Administrasiyasının sözçüsü İbrahim Kalın məlumat yayıb.

Qeyd edək ki, şair 88 yaşında dünyasını dəyişib.

