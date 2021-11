Ermənistan müdafiə naziri Suren Papikyan və Rusiya müdafiə naziri Sergey Şoyqu arasında telefon danışığı baş tutub.

Metbuat.az xəbər verir ki, nazirlər Azərbaycan-Ermənistan sərhədində baş verənlərlə bağlı danışıblar.

Rusiya müdafiə naziri Sergey Şoyqu bildirib ki, hərbi əməliyyatların dayandırılması, saxlanılanların qaytarılması və vəziyyətin tənzimlənməsi üçün əlindən gələni etməyə hazırdır.

