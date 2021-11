“Hazırda Ermənistan-Azərbaycan sərhədində nisbətən sakitlik hökm sürür, lakin vəziyyət son dərəcə gərgin olaraq qalır".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan Təhlükəsizlik Şurasının iclasında deyib.

Onun sözlərinə görə, itkilərlə bağlı dəqiq say yaxın vaxtlarda məlum olacaq.

