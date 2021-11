Azərbaycanın müdafiə naziri general-polkovnik Zakir Həsənov rusiyalı həmkarı Sergey Şoyqu ilə telefon danışığı zamanı sərhəddəki vəziyyətdən danışıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, müdafiə naziri düşmən təxribatlarının qarşısının alındığını bildirib:

"Azərbaycanla sərhəddə Ermənistanın törətdiyi təxribatların qarşısı qətiyyətlə alınıb".



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.