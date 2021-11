KTMT Ermənistan və Azərbaycan sərhədindəki vəziyyəti diqqətlə izləyir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə KTMT Katibliyi RİA Novosti-yə bildirib.

Qeyd olunub ki, Ermənistan tərəfdən hələlik rəsmi müraciət daxil olmayıb.

Təşkilat bildirib ki, sərhəd münaqişəsi yalnız sülh yolu ilə siyasi və diplomatik yolla həll edilməlidir.

