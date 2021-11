“Biz vəziyyətin tezliklə dinc sahəyə ötürülməsi üçün tərəflərlə əlaqə saxlayırıq”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyndən bildirilib.

Nazirlikdən qeyd edilib ki, Rusiya sərhəddə gərginləşən vəziyyətin sülh yoluna ötürülməsi üçün Azərbaycan və Ermənistanla təmasdadır.

