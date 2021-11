"Ermənistan və Azərbaycanı sərhəddəki vəziyyəti dialoq yolu ilə nizamlamağa çağırırıq".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu İran XİN-in mətbuat katibi Səid Xətibzadə bildirib.

O qeyd edib ki, Tehran vəziyyətin gərginləşməsindən narahatdır.

"Baş verənlər regionda sülh üçün təhlükəlidir və İran münaqişənin həllinə kömək etməyə hazırdır", - deyə İran XİN rəsmisi qeyd edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.