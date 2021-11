Rusiyanın müdafiə naziri Sergey Şoyqu ilə danışıqlardan sonra Ermənistan və Azərbaycan atəşkəs elan edib, vəziyyət normallaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.