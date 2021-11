Fransa Ermənistan-Azərbaycan sərhədində vəziyyətin gərginləşməsindən narahatdır.

Modern.az xəbər verir ki, bu bəyanatı Fransa Xarici İşlər Nazirliyi yayıb.

"Fransa Ermənistan və Azərbaycan arasında sərhədin bir neçə hissəsində təhlükəsizlik vəziyyətinin pisləşməsi və ağır silahlardan istifadə edilməsi ehtimalı ilə bağlı dərin narahatlığını bildirir”, - deyə məlumatda bildirilir.

