Şəhər və rayon mərkəzlərində qrunt sularının təmizlənməsi ilə bağlı xərclər dövlət büdcəsində əksini tapacaq.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, Nazirlər Kabineti bununla bağlı “Azərbaycan Respublikasının vahid büdcə təsnifatının təsdiq edilməsi barədə” qərarında müvafiq dəyişiklik edilib.

Şəhər və rayon mərkəzlərində qrunt sularının təmizlənməsi ilə bağlı xərclər büdcə xərclərinin funksional təsnifatına əlavədə əksini tapacaq.

Su obyektlərindən xüsusi məqsədlər üçün istifad

