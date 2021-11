21 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisinin üzvü Emil Mustafayev zədələnib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, 20 yaşlı yarımmüdafiəçi Bakıda Norveçə qarşı keçirdikləri Avropa çempionatının seçmə oyununda sıradan çıxıb.

Ayağıdan xəsarət alan Ukraynanın "Aleksandriya" komandasının oyunçusu 87-ci dəqiqədə Abdulla Rzayevlə əvəzlənib.

Qeyd edək ki, hazırda görüşdə 2-ci hissə oynanılır və hesab qonaqların xeyrinədir - 2:1.

