Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Zəngəzur dəhlizinin açılması barədə sənədi imzalayıb.

Metbuat.az oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ermənistanın pastark.am saytı yazıb.

Nəşr qeyd edir ki, sənəd imzalandıqdan sonra döyüş əməliyyatları dayandırılıb.

Həmçinin Paşinyanın qarşıdakı günlərdə Ermənistanı tərk edəcəyi də iddia olunur.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.