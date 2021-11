Cinayət törədən erməni hərbçilərinin cəzalandırılmaları üçün tədbirlər görülür - RƏSMİ

"Azərbaycan Respublikasının prokurorluq orqanları tərəfindən müxtəlif cinayətlər törədən Ermənistan silahlı qüvvələrinin hərbi qulluqçularının beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində məsuliyyətə cəlb edilərək cəzalandırılmalarını təmin etmək məqsədi ilə zəruri olan sənədləşdirilmə aparılır".

Bu barədə Metbuat.az-a Baş Prokurorluğun Mətbuat Xidmətindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, hazırda sübütların toplanılması həyata keçirilir.

Qeyd edək ki, Baş Prokurorluqda Ermənistanın sərhəddə törətdiyi təxribatlarla bağlı cinayət işi açılıb.

