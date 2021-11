Xəbər veridiyimiz kimi, noyabrın 16-da dövlət sərhədində Ermənistanın təxribatları nəticəsində baş verən döyüş əməliyyatları zamanı Azərbaycan Ordusunun 7 hərbi qulluqçusu şəhid olub.

Metbuat.az dövlət sərhəddində baş verən təxribat nəticəsində şəhid olan hərbi qulluqçuların fotolarını təqdim edir:

Şəhid əsgər Əlizadə Elmin Samir oğlu

Şəhid Əliyev Elçin Ramil oğlu

Şəhid leytenant Niftəliyev Ümid Oruc oğlu - Naxçıvan MR Babək rayon Nehrəm kəndi

Şəhid Əliyev Natiq Yusif oğlu

