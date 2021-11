Türkiyə və ABŞ arasında VACİB GÖRÜŞ

“Türkiyənin və ABŞ-ın Müdafiə Nazirlərinin yüksək rütbəli nümayəndələri arasında Vaşinqtonda keçirilən görüş məhsuldar alınıb”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Müdafiə Nazirliyi açıqlama yayıb. Məlumata görə, danışıqlar zamanı iki ölkə arasındakı münasibətlər və regiondakı problemlər müzakirə edilib. Tərəflər növbəti toplantının Türkiyədə keçirilməsi barədə razılığa gəlib.

Qeyd edək ki, Türkiyə mediası görüşün əsas müzakirə mövzularından birinin Suriyada Türkiyə ordusunun gözlənilən antiterror əməliyyatı olduğunu yazır.

