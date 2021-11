Bu ilin yanvar-oktyabr aylarında 51 hərrac keçirilib və 205 dövlət əmlakı özəlləşdirilib.

İqtisadiyyat Nazirliyindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, özəlləşdirilən əmlaklardan 33-ü kiçik dövlət müəssisə və obyekti, 17-si səhmdar cəmiyyəti, 3-ü yarımçıq tikili, 152-si isə nəqliyyat vasitəsidir.

23 noyabr tarixində keçiriləcək növbəti hərraca 18 kiçik dövlət müəssisəsi, 2 yarımçıq tikili sahəsi, 54 nəqliyyat vasitəsi çıxarılıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.