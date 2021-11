"Delta" ştammında proses birdən-birə ağırlaşır - Həkim AÇIQLADI

“Koronavirusa yoluxma halında başlanğıc əlamətlər digər hava-damcı infeksiyaları ilə eynidir”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Səhiyyə Nazirliyinin mütəxəssis-eksperti Təyyar Eyvazov deyib. O bildirib ki, müəyyən yoxlamalardan sonra bunun koronavirus olduğu müəyyənləşir:

“Həmçinin burada ağciyər zədələnməsi sürətli gedirsə, müəyyən əlamətlər artırsa, o zaman COVID-19 olduğunu bilmək olur. Bizim üçün önəmli odur ki, xəstəliyin ilk günlərində COVID aşkarlansın. Xüsusən, "Delta" ştammında proses birdən-birə şiddətlənir və ağırlaşır. Bunun baş verməməsi, vaxtında aşkarlanması mütləqdir. İstənilən əlamətləri olanlara COVID xəstəsi kimi baxıb yoxlamadan keçirmək lazımdır”.

