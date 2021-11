Rusiya ilk dəfə pilotsuz hücum helikopterini sınaqdan keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Termit” adlı helikopterdən atılan raket 6 kilometr məsafədəki hədəfi vurub. Məlumata görə, helikopterlər Kalaşnikov şirkətinin hazırladığı S-8L raketləri ilə təchiz ediləcək. Raketlər idarə oluna bilir.

Helikopterin nə vaxt ordunun istifadəsinə veriləcəyi hələlik məlum deyil.

