Ötən gün dövlət sərhədində Ermənistanın təxribatları nəticəsində baş verən döyüş əməliyyatları zamanı şəhid olan əsgər Elçin Ağayev Mərifət oğlunun nəşi ailəsinə təhvil verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, şəhid Cəlilabaddakı vida mərasimindən sonra Cəlilabad şəhər qəbiristanlığında dəfn olunacaq.

Allah rəhmət eləsin!

