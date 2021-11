Aparıcı Zümrüd Bədəlova çox da üzdə görünməyi sevməyən qızının görüntüsünü paylaşıb.

Metbuat.az Milli.az-a istinadən xəbər verir ki, xanım aparıcı qızı Ləmanın görüntüsünü sosial şəbəkə hesabında paylaşıb.

Bu da Zümrüdün özündən gözəl qızı:

Xatırladaq ki, Zümrüd bir dəfə ailəli olub, ayrılıb. Bir övladı var.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.