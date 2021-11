General-leytenant Rüstəm Muradov noyabrın 17-də Azərbaycana gəlib.



Metbuat.az "Caliber"ə istinadən xəbər verir ki, R.Muradovun olduğu təyyarə artıq Bakıdan İrəvana yola düşüb. Təyyarədə Azərbaycan-Ermənistan sərhəddində baş verən qoqquşmalar zamanı ölən erməni hərbçilərin meyitləri olduğu bildirilir.



Eyni zamanda "Sputnik Armeniya"nın yaydığı məlumata görə, Muradovun olduğu təyyarədə erməni əsirlər olmayıb.

